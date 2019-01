17 gennaio 2019- 12:54 Imprese: Zeta Service, un'azienda con divisione 'Felicità e valori'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Esiste una azienda con una divisione “Felicità e Valori”. E’ la Zeta Service, specializzata in payroll, consulenza del lavoro ed HR, con sede centrale a Milano, 7 sedi in Italia, 220 collaboratori, all’80% donne, oltre 400 clienti. E così come c’è il settore payroll, il settore marketing, il settore amministrazione, c’è anche il settore “Felicità e Valori”, guidato da Debora Moretti e Marilù Guglielmini e che ha al suo interno anche un “laboratorio” formato da 10 collaboratori (che ruotano ogni sei mesi) che rappresentano gli “ambassador” dei progetti, in modo da fare il giusto mix tra le “idee aziendali” e le idee e i bisogni segnalati direttamente dai collaboratori stessi, attraverso continui sondaggi che monitorano il livello di benessere e il livello di soddisfazione per benefit e servizi.In Zeta Service gli orari sono flessibili, perché il focus è sugli obiettivi e non sui tempi di lavoro. C'è la possibilità di fare smart working e vengono offerti servizi con la presenza del “maggiordomo aziendale” che si occupa di commissioni come il cambio gomme, la pulizia dell’auto, il ritiro della spesa e dei pacchi Amazon; visite mediche in azienda; workshop su autostima e consapevolezza, seminari, Yoga. Ogni anno viene dedicato ad un “tema” sul quale vengono poi sviluppate iniziative, nel 2018 ad esempio tutto è dedicato proprio alla “Felicità”, intesa non come qualcosa di preconfezionato ma come progetto da costruire ed allenare, attraverso un percorso che ci aiuti a rintracciare i tasselli della felicità nel nostro vivere quotidiano, nelle piccole cose, appunto. Proprio per questo abbiamo voluto dedicare alla “Felicità e Valori” la nuova divisione aziendale, dedicata al benessere ed alle attività interne dedicate ai collaboratori, che sono da sempre una parte centrale della filosofia aziendale", spiega Silvia Bolzoni, fondatrice ed amministratrice di Zeta Service.