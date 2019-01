17 gennaio 2019- 12:54 Imprese: Zeta Service, un'azienda con divisione 'Felicità e valori' (2)

(AdnKronos) - “Proprio per questo abbiamo voluto dedicare alla “Felicità e Valori” la nuova divisione aziendale, dedicata al benessere ed alle attività interne dedicate ai collaboratori, che sono da sempre una parte centrale della filosofia aziendale", spiega Bolzoni. “E’ assolutamente un investimento che ripaga nel tempo prima di tutto con grandi soddisfazioni a livello umano, vedere i propri collaboratori crescere e stare bene in azienda è impagabile e poi anche a livello di risultati aziendali, questo approccio al lavoro ci ha portato a crescere costantemente, oltre a numerosi riconoscimenti, anche da parte delle istituzioni, come per esempio l’Ambrogino d’Oro per essere stata la prima azienda italiana a riconoscere il congedo matrimoniale ad un collaboratore che ha firmato il registro delle unioni civili di Milano con il suo compagno e in generale per le nostre iniziative di 'Work Life Balance'"."Quello che si percepisce è che qui il lavoro non è solo un 'dovere' ma parte integrante della vita, parte di un costante percorso di miglioramento” - hanno aggiunto le responsabili della nuova Divisione - E’ evidente che quando si fa parte di una comunità così coesa, il lavoro quotidiano diventa più facile, i meriti sono più facilmente riconosciuti. Coordinare tutto questo, ascoltando quotidianamente i collaboratori, costruendo insieme a loro nuove sfide e nuovi progetti, è veramente una 'rivoluzione', i clienti percepiscono questo clima positivo ed i risultati sono a testimoniare le enormi potenzialità di questo diverso approccio al lavoro ed al business, che mette al centro le persone, i loro valori, la loro felicità”.