IMPRESE: ZOPPAS (VENETO), IMPRENDITORI NORDEST NON SI SONO ARRESI ALLA CRISI

3 maggio 2017- 15:25

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - “Gli imprenditori del Nord Est non si sono arresi alla crisi e hanno saputo trovare soluzioni per superarla. I numeri e le previsioni contenuti nel Rapporto presentato oggi da Confindustria e Cerved sono eloquenti in questo senso. Molti indicatori sono tornati con il segno positivo: +0,3% il numero di Pmi nel 2015; crescita del fatturato con tassi medi del +3% e del valore aggiunto, che torna ai valori pre-crisi; calo deciso di chiusure e fallimenti (-28,8%) e previsioni incoraggianti che si aggirano su un +5%". Così Matteo Zoppas, presidente di Confindustria veneto commenta il II Rapporto Pmi Centro Nord presentato oggi da Confindustria e Cerved."Non dimentichiamo però che veniamo da un lungo periodo in cui la crisi ha ridotto i margini lordi di oltre 21% nella nostra regione, mentre il costo del lavoro aumentava. Questo ha costretto le imprese a rivedere processi e produzioni, cercare nuovi mercati e farsi più snelle e flessibili. Ma se le imprese, insieme ai lavoratori e ai collaboratori, hanno fatto la propria parte con grande impegno, sforzi e rinunce, ci aspettiamo che anche il sistema Paese faccia altrettanto per non disperdere e sostenere lo slancio ritrovato", spiega.