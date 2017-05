IMPRESE: ZOPPAS (VENETO), IMPRENDITORI NORDEST NON SI SONO ARRESI ALLA CRISI (2)

3 maggio 2017- 15:26

(AdnKronos) - "Credito, Fisco e Burocrazia sono spettri che ancora si aggirano pesantemente nel nostro orizzonte - conclude Zoppas - Non possiamo perdere le nuove occasioni che si stanno presentando come i finanziamenti per l’innovazione, per Industria 4.0 o i fondi strutturali europei finalizzati ad alcune precise tematiche e specializzazioni. E’ necessario concentrare le nostre risorse su progetti mirati e ad alto valore aggiunto e questo possiamo farlo solo attraverso un lavoro comune tra imprese e istituzioni.”