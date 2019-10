3 ottobre 2019- 17:56 In bici attraversa binari con le cuffie, travolto e ucciso da treno

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La vittima, 47 anni, ha attraversato in sella alla sua bici i binari nonostante il passaggio a livello fosse chiuso. Il macchinista avrebbe provato a frenare e ad allertare il ciclista con gli allarmi elettrici, ma non li ha sentiti perché indossava delle cuffiette. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria, oltre ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e i Vigili del Fuoco del comando provinciale. Le cuffie erano ancora in funzione e producevano musica quando sono intervenute le forze dell'ordine. L'uomo era un cittadino senegalese. Dopo l'incidente è stata sospesa la circolazione e i passeggeri di quel treno sono stati trasferiti su un pullman dove hanno proseguito il loro viaggio.