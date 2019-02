28 febbraio 2019- 15:51 In Gu decreto registro telematico per nautica diporto

(AdnKronos) - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14 dicembre 2018, n.152, contenente il Regolamento per l’attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Lo segnala Assilea ricordando che il Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Sistema, uno strumento fondamentale per la semplificazione e la trasparenza della proprietà navale ed è un ulteriore passo avanti dopo le semplificazioni per le immatricolazioni delle unità in leasing introdotte con la riforma del Codice della Nautica, entrato in vigore lo scorso febbraio.“La pubblicazione del decreto è un successo dell'impegno di Assilea in tutti i tavoli tecnici e delle sue capacità di relazione inter-associativa, in particolare con UCINA Confindustria Nautica”, commenta il DG, Luigi Macchiola. “Per quanto riguarda l’attestazione dello stato giuridico delle unità, cogliamo tuttavia - con rammarico - che il governo non ha voluto accogliere alcune proposte avanzate dall’Associazione nell'interesse della trasparenza e quindi degli utenti”.Nell'ambito del sistema, ricorda Assilea, il decreto disciplina l’Archivio telematico centrale, ATCN - contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria, riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto - e lo Sportello telematico del diportista, a cui gli utenti potranno rivolgersi facilmente, come avviene nel settore Automotive. Nell’ambito di Lease2019, la seconda edizione del Salone del leasing e del noleggio al via il 20 marzo a Milano presso il Sole24Ore, un focus specifico approfondirà il funzionamento del nuovo sistema.