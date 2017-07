INAIL: ACCORDO CON POLIZIA PER CONTRASTO CRIMINI INFORMATICI

5 luglio 2017- 16:49

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - E’ stato siglato oggi a Roma l’accordo tra la Polizia di Stato e l’Istituto per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi e le reti di supporto telematiche di supporto alle funzioni istituzionali dell’Inail. La convenzione, firmata dal Capo della Polizia Franco Gabrielli e dal Presidente dell’Inail Massimo De Felice, ha per obiettivo l’adozione condivisa di procedure di intervento e di scambio di informazioni utili alla prevenzione e al contrasto degli attacchi informatici di matrice terroristica e criminale.Un’attività che per la Polizia di Stato sarà svolta dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.) della Polizia Postale e delle Comunicazioni. L’accordo è stato stipulato in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 9 gennaio del 2008, che ha individuato le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, ovvero i sistemi ed i servizi informatici o telematici, gestiti da enti pubblici o società private, che governano i settori nevralgici per il funzionamento del Paese.