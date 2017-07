INAIL: ACCORDO CON POLIZIA PER CONTRASTO CRIMINI INFORMATICI (2)

5 luglio 2017- 16:49

(AdnKronos) - La cooperazione tra il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e l’Inail volta alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici, è ispirata al principio di sicurezza partecipata, nell’intento di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del Sistema Paese a vantaggio dell’intera collettività, contribuendo in tal modo al contenimento dei costi operativi derivanti da interruzioni dei servizi erogati attraverso sistemi informatici e di telecomunicazioni.Alla firma della convenzione erano presenti per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e per Inail erano presenti oltre al Presidente Massimo De Felice, Giuseppe Lucibello, Direttore generale dell’Istituto e Stefano Tomasini, Direttore centrale Organizzazione digitale.