INCENDI: 25 LUGLIO AUDIZIONE CROCETTA IN COMMISSIONE AMBIENTE SENATO

22 luglio 2017- 12:06

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Si terrà martedì 25 luglio l'audizione in commissione Ambiente al Senato del presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta. Sul tavolo l'emergenza incendi che nei giorni scorsi ha devastato la Sicilia. Lo scopo, spiega il presidente della Commissione Giuseppe Marinello, "di avere una situazione chiara di mezzi, uomini e risorse per poter poi intervenire, con atti legislativi". Con lo stesso obiettivo, nei giorni scorsi è stato ascoltato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e giovedì 27 luglio sarà la volta del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Curcio, afferma Marinello, "ci ha già fornito importanti dati sull’attività di prevenzione e contrasto degli incendi svolta dalla Protezione civile. La disponibilità di mezzi, seppure in numero adeguato, di fronte ad una situazione di eccezionale gravità risulta insufficiente al punto tale da dover richiedere l’invio di mezzi da parte degli altri Paese membri, come accaduto per l’Italia nello scorso giugno quando rispondemmo alla richiesta di aiuto del Portogallo, colpita da un tremendo incendio".