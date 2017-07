INCENDI: ALCAMO, BRUCIA ANCORA DEPOSITO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

31 luglio 2017- 07:37

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Non è ancora stato spento del tutto il rogo scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri in un deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti di Alcamo (Trapani). Il rogo ha sprigionato una densa nube di fumo che ha coperto tutta la città. Le fiamme sarebbero partite da un'area attorno al deposito, cosparsa di rifiuti in mezzo alle sterpaglie. Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha invitato ieri sera i suoi cittadini a "tenere le finestre chiuse". "Abbiamo attivato la Centrale Operativa Comunale e siamo in contatto costante con la protezione civile regionale e con la prefettura di Trapani - ha detto - Tutti i cittadini che si trovano ad Alcamo sono pregati di rimanere in casa con le porte chiuse e senza accendere i condizionatori. Vi aggiornerò non appena avremo ulteriori novità". La densa nube di fumo è stata visibile per tutto il pomeriggio dall'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Sono otto le squadre dei vigili del fuoco impegnate ad Alcamo. Due provenienti da Palermo.