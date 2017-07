INCENDI: ALCAMO, ELICOTTERO E CANADAIR PER TENTARE DI SPEGNERE IL ROGO

31 luglio 2017- 08:49

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Un elicottero 'Drago 123' del Corpo dei Vigili del fuoco sta operando in questo momento nella zona del rogo del deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti di Alcamo (Trapani) scoppiato ieri pomeriggio. L'incendio ha sprigionato una densa nube di fumo che ha coperto tutta la città. E in mattinata potrebbe essere utilizzato anche un Canadair del Corpo dei Vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite da un'area attorno al deposito, cosparsa di rifiuti in mezzo alle sterpaglie. Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha invitato ieri sera i suoi cittadini a "tenere le finestre chiuse".