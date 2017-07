INCENDI: ANCISICILIA, SUBITO STATO D'EMERGENZA, TERRITORIO MARTORIATO

12 luglio 2017- 18:45

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - L'intervento della Protezione civile nazionale e la dichiarazione dello stato di emergenza. A chiederli sono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia dopo gli incendi che stanno devastando gran parte dei territori delle province di Messina, Enna, Trapani e Palermo giungendo a lambire i centri abitati. I vertici dell'associazione dei Comuni siciliani stanno seguendo con "molta preoccupazione" l'evolversi della situazione che in queste ultime ore ha costretto l'evacuazione dal mare degli ospiti del villaggio turistico di Calampiso a San Vito Lo Capo. "La vastità degli incendi, che si stanno propagando ancora in queste ore, alimentati anche dal caldo record di questi giorni - dicono Orlando e Alvano -, è tale da determinare danni irreversibili al patrimonio naturalistico della nostra Isola e ingenti danni di natura economica alle aziende ricadenti sul territorio, enormi perdite in termini di raccolti andati in fumo, animali selvatici e greggi morti tra le fiamme nonché fortissimi disagi ai trasporti, con strade e ferrovie chiuse, linee elettriche e telefoniche gravemente danneggiate. Sollecitiamo il Governo e in particolare la Protezione civile nazionale – concludono Orlando e Alvano – a intervenire con l'urgenza richiesta dall'attuale emergenza, mettendo a disposizione ogni risorsa e strumento utile a scongiurare ulteriori dissesti del territorio, già notevolmente martoriato".