INCENDI: AVVIATA BONIFICA PINETA NEL RAGUSANO, SINDACO 'FERITA PROFONDA'

20 luglio 2017- 10:52

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Gli incendi che in questi giorni hanno lacerato la città di Chiaramonte lasciano una ferita profonda che sarà possibile cicatrizzare se si ha la consapevolezza che la nostra pineta è l’esempio principe del bene comune non solo del territorio chiaramontano. Quando si aggredisce un territorio con le fiamme si commette un crimine contro la collettività intera". A dirlo è il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, annunciando che da stamani è partita la bonifica della pineta. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale determinato dalla presenza di vegetazione bruciata. Le attività saranno condotte d'intesa con l'Azienda forestale con l'impiego di personale specializzato. "Il Comune in ogni sede competente - aggiunge il primo cittadino - continuerà l’incessante lavoro con tutti gli organi preposti per accertare le cause, affinché mai più possa ripetersi un fatto del genere, perché non ci rassegniamo all’idea che sia stato solo il frutto di un destino cinico e baro".