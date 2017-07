INCENDI: BERLATO (FDI), ITALIA VITTIMA PIROMANI E GOVERNO INCAPACE

13 luglio 2017- 14:38

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - "Arriva l’estate e inesorabilmente il caldo sembra alimentare la pazzia e la stupidità dei soliti imbecilli che, per motivi a volte incomprensibili, appiccano il fuoco distruggendo ettari di boschi e pinete, mettendo in pericolo numerosi centri abitati. Sicuramente le azioni dei piromani vanno condannate con la massima severità e le pene andrebbero ulteriormente inasprite ma purtroppo, queste situazioni dagli effetti devastanti, sono causate anche dall’abbandono e dalla mancata manutenzione di molte aree boschive, oltre che per la mancanza di un efficace piano di tutela ambientale che il Governo nazionale non ha adeguatamente predisposto", a dichiararlo il Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto di Fratelli d’Italia – An, Sergio Berlato."Encomiabile l’opera di pronto intervento delle donne e degli uomini della Protezione Civile e il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco soprattutto in questi momenti di grave emergenza. La loro azione d’intervento è da considerarsi eroica, valutando anche la scarsità dei mezzi a loro disposizione a partire dai canadair", sottolinea.