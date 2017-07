INCENDI: BERLATO (FDI), ITALIA VITTIMA PIROMANI E GOVERNO INCAPACE (2)

13 luglio 2017- 14:38

(AdnKronos) - "Le situazioni di emergenza deve prevedere una programmazione che contempli la logistica, la dotazione di idonei strumenti e il numero degli operatori da impiegare nelle zone più a rischio – prosegue Berlato - Ma la vera sfida per una concreta tutela del nostro patrimonio boschivo è culturale. Serve il costante controllo del territorio con azioni di manutenzione e di prevenzione. Agli ambientalisti da salotto, che ben poco fanno per la tutela del territorio e dell’ambiente, ricordiamo che l’ambientalismo deve essere praticato, non solamente predicato"."L’imposizione di vincoli insostenibili attraverso l’istituzioni di carrozzoni mangiasoldi farciti di burocrazia, quali sono la maggior parte dei parchi italiani, crea solo l’abbandono del territorio da parte dei suoi abitanti", conclude.