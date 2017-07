INCENDI: BRAMBILLA, MOVIMENTO ANIMALISTA IN PRIMA LINEA IN CAMPANIA

Milano, 15 lug. (AdnKronos) - Una task force con tutti i coordinatori provinciali e i medici veterinari per trovare gli animali che, a causa degli incendi, hanno bisogno di cure. È questa l'iniziativa che il Movimento Animalista della Campania, con la coordinatrice regionale Stefania Greco, che è anche presidente di sezione locale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sta attuando per aiutare i quattrozampe colpiti dai roghi divampati attorno al Vesuvio. “Sono molto orgogliosa del lavoro della nostra coordinatrice regionale e di tutta la delegazione della Campania" precisa Michela Vittoria Brambilla, presidente nazionale del Movimento Animalista, evidenziando che "lo scopo della nostra forza politica è infatti quello di difendere gli animali a ogni livello, cosa che, specie nelle regioni del Mezzogiorno, significa spesso affiancarsi se non sostituirsi a istituzioni inadempienti e disinteressate al destino dei quattrozampe. Troppo spesso sentiamo dire che bisogna pensare prima agli uomini e solo dopo agli animali. Noi, al contrario, pensiamo che lavorando con passione e dedizione si possa contribuire a salvare tutti, senza lasciare indietro nessuno” conclude Brambilla.