INCENDI: BRUCIA IL PALERMITANO, MEZZI AEREI E CASE EVACUATE

24 luglio 2017- 17:49

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Brucia il Palermitano. Complici le temperature roventi con il vento di scirocco che soffia sulla Sicilia, sono decine da stamani gli interventi che vedono impegnati vigili del fuoco, forestali e personale della Protezione civile. Quattro attualmente i fronti più vasti. A Piano Gelli, a Monreale, il fronte del fuoco ha minacciato alcune abitazioni e due case sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto per avere ragione delle fiamme stanno intervenendo anche i mezzi aerei. Canadair in azione anche a Piano dell'Occhio, mentre in località Sagana a Montelepre la situazione sembra al momento sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica. Ettari di vegetazione e macchia mediterranea in fumo anche a Giacalone e a Monte Grifone sopra Bonagia. Mentre altri roghi si registrano a Belmonte Mezzagno e a Polizzi Generosa. Quella del Palermitano resta la situazione più grave sul fronte degli incendi ma se le fiamme sono divampate anche nel Catanese e nel Messinese. "La situazione è peggiorata nel pomeriggio a causa delle alte temperature e del forte vento" spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo.