INCENDI: CANCELLERI (M5S), IN SICILIA CATASTROFE, LEASING PER ACQUISTO 9 ELICOTTERI

12 luglio 2017- 19:53

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Un piano di leasing per acquistare nove elicotteri e immediata richiesta della proclamazione dello stato di emergenza per tutta la Sicilia". Il M5S all'Assemblea regionale siciliana chiede interventi urgenti al governo Crocetta per fronteggiare l'emergenza incendi che sta devastando l'Isola. "Le macroscopiche responsabilità dell'esecutivo regionale in questo sfacelo – dice Giancarlo Cancelleri, candidato governatore dei pentastellati alle regionali d'autunno - sono più che evidenti, ma occorre prima cercare di correre ai ripari". Per il grillino per farlo occorre avviare un piano di leasing per l'acquisto di nove elicotteri e chiedere al Consiglio dei ministri della proclamazione dello stato di emergenza. "Crocetta lo ha annunciato ma lo ha effettivamente fatto - chiede Cancelleri -? Convochi immediatamente la giunta e inoltri la richiesta per avere margini di manovra più ampi in quella che giorno dopo giorno sta rivelandosi una catastrofe". Per il M5S sono "chiarissime" le colpe del governo regionale in questa vicenda. "Non ha fatto partire per tempo la campagna antincendio, avviando al lavoro a tempo debito le squadre antincendio boschivo che avrebbero dovuto creare i viali parafuoco" dicano i pentastellati. Colpa dell'esecutivo targato Crocetta anche il non avere fatto la gara d'appalto per gli elicotteri che "non avrebbero certo risolto la situazione - conclude Cancelleri - ma avrebbero certamente contribuito a contenere notevolmente i danni".