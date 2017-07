INCENDI: CAPO PROTEZIONE CIVILE SICILIA, SFORZO IMPROBO MA RISPOSTA C'è (2)

14 luglio 2017- 16:27

(AdnKronos) - Per Foti, allora, invece di "prendersela con la Regione" sarebbe necessario inchiodare alle proprie responsabilità i piromani, "veri artefici di questo disastro perché l'autocombustione non esiste". Ma l'emergenza incendi per il capo della Protezione civile regionale è "un problema di tutti" che richiede anche un maggiore impegno delle forze dell'ordine nel pattugliamento del territorio. "Il contributo nella lotta deve arrivare anche dai cittadini - spiega Foti - i cui fondi diventano i punti di innesco. Le fiamme non partono dai boschi che dai roghi subiscono i danni maggiori, ma dai terreni dei privati lasciati spesso in stato di degrado e di abbandono. Prima di puntare il dito contro la Regione, occorrerebbe che ognuno facesse la propria parte". In questo momento, in ogni caso, "le polemiche non servono, al contrario occorre la collaborazione di tutti". Nelle prossime ore, grazie anche a un abbassamento delle temperature, "la situazione dovrebbe essere più tranquilla ma l'attenzione deve resta altissima. Servirebbero - conclude Foti - delle pattuglie dinamiche utili a garantire un maggiore controllo del territorio e fare così da deterrente all'azione dei piromani".