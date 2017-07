INCENDI: CODACONS, SICILIA CONTINUA A BRUCIARE, GOVERNO INVII ESERCITO

14 luglio 2017- 14:29

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - "La Sicilia continua a bruciare e se non si interviene in tempo resterà solo cenere". Lo afferma il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi, che scende in campo chiedendo al Governo nazionale di "inviare urgentemente l'esercito per fronteggiare l'emergenza". Il Codacons ieri ha annunciato esposti alle Procure della Repubblica. "La situazione è drammatica - dice Tanasi - e si profilano non solo reati ambientali, ma anche di salute pubblica per la popolazione costretta a respirare il fumo sprigionato dai roghi".