INCENDI: COLDIRETTI, ALMENO 15 ANNI PER RICOSTRUIRE BOSCHI (5)

18 luglio 2017- 10:47

(AdnKronos) - Occorre cogliere, per Moncalvo, le opportunità offerte dalla legge di orientamento che invita le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali "alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale". La Coldiretti, infine, elenca, in sintesi, i danni degli incendi che annoverano il costo degli interventi per emergenza, la perdita di biodiversità per danni alla fauna e alla flora con boschi di querce, di faggio, di castagno, di cerro ma anche funghi ed erbe aromatiche.