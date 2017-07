INCENDI: COLDIRETTI, ALMENO 15 ANNI PER RICOSTRUIRE BOSCHI (6)

18 luglio 2017- 10:47

(AdnKronos) - Inoltre, sono impedite nelle aree a fuoco tutte le attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartufi e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica come i funghi che coinvolgono a settembre decine di migliaia di appassionati. Ne conseguono poi difficoltà per turismo e agriturismo per calo delle presenze nelle aree coinvolte e danni diretti alle coltivazioni, perdite di animali, distruzione di numerosi fabbricati rurali con perdita anche di specialità alimentari tradizionali come vigneti, oliveti e pascoli