INCENDI: COLDIRETTI SICILIA, IN FUMO 14MILA ETTARI E DANNI PER MLD DI EURO

25 luglio 2017- 16:43

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Quattordici mila ettari in fumo, diversi miliardi di euro di danni, la devastazione della nostra biodiversità e un perdita d'immagine per la Sicilia inimmaginabile". A tracciare il bilancio della doppia emergenza 'siccità-incendi' in Sicilia è il presidente della Coldiretti regionale, Francesco Ferreri, nel giorno dell'audizione al Senato del governatore Rosario Crocetta. "Il cambio climatico a cui assistiamo da diversi anni - dice all'AdnKronos - ci trova impreparati. Le infrastrutture non sono adeguate e non c'è stata una programmazione in grado di scongiurare il disastro". La parola d'ordine per il numero uno degli agricoltori siciliani è prevenzione. "Bisognerebbe evitare di lavorare in emergenza - dice -, lo ripeto da sei anni". Tra i territori più colpiti c'è quello del Ragusano. Un vasto rogo nei giorni scorsi ha devastato la pineta, seminando paura e danni. "Diverse aziende sono in ginocchio - racconta -, hanno perso capi di bestiame, bruciati vivi nei roghi, sale di mungitura e fieno andati in fumo in poche ore. Senza contare il danno al nostro patrimonio di biodiversità con aree boschive di più di cento anni andate distrutte". Una devastazione a cui si aggiunge un'altra emergenza. La mancanza di piogge, infatti, sta mettendo a rischio il comparto agricolo. "I costi di produzione stanno lievitando - spiega Ferreri - perché occorre irrigare di più i terreni con i problemi di concorrenza che ne derivano". Costi di produzione alle stelle anche a causa di "una rete idrica colabrodo" che non permette a tutte le aziende di usufruire dell'acqua. "Senza contare che gli invasi sono scesi in maniera notevole e se non pioverà da qui alla primavera non so come affronteremo il prossimo anno" avverte Ferreri.