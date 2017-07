INCENDI: COLDIRETTI SICILIA, IN FUMO 14MILA ETTARI E DANNI PER MLD DI EURO (2)

25 luglio 2017- 16:43

(AdnKronos) - Alla Regione il numero uno di Coldiretti Sicilia chiede "un servizio efficiente e che funzioni. E' necessario che tutti gli attori coinvolti si siedano attorno a un tavolo per fare prevenzione e programmazione". Da un capo all'altro dell'Isola, infatti, lo scenario non cambia. "Al Consorzio di bonifica 9 di Catania la situazione è disastrosa - racconta Giovanni Pappalardo, presidente di Coldiretti Catania -. Rotture continue hanno lasciato intere zone ancora senza acqua, mentre in altre arriva a singhiozzo. Gli invasi sono vuoti e già ad agosto si rischia di terminare l'acqua". Non si registrano particolari problemi, invece, a Caltagirone, sempre nel Catanese. "Anche lì gli invasi hanno poca acqua ma dovrebbe essere sufficiente per questa stagione" spiega Pappalardo. La siccità, comunque, ha già provocato ingenti danni. Le più penalizzate sono le produzioni di foraggi e cereali, ma l'assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio anche oliveti e vigneti, che "non si riescono a irrigare o per mancanza di disponibilità idrica o perché alcuni Consorzi di bonifica stanno razionalizzando i turni di irrigazione perché è finita già l'acqua nei bacini" concludono da Coldiretti.