INCENDI: CROCE, INVECE DI CERCARE CAPRI ESPIATORI PERCHé NON SI TROVANO I PIROMANI?

25 luglio 2017- 15:34

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Invece di cercare un capro espiatorio nella macchina amministrativa, mi concentrerei sulla ricerca dei piromani incendiari...". E' quanto dice all'Adnkronos l'assessore regionale all'Ambiente e Territorio della Sicilia, Maurizio Croce, commentando gli ultimi incendi che hanno devastato centinaia di ettari di macchia mediterranea e di riserva dello Zingaro, nel trapanese. Croce se la prende in particolare con chi, negli ultimi tempi, ha criticato la Regione siciliana per i presunti ritardi nella prevenzione. "Bisogna mettere in campo tutte le misure possibili e immaginabili - spiega - per trovare queste persone che incendiano ettari di bosco. Ieri sono stato a Messina dove hanno fermato tre ragazzini, tutti minorenni, che hanno appiccato il fuoco solo perché erano annoiati. Incredibile". Croce si dice, poi, d'accordo con la proposta lanciata dal sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Coppola, di utilizzare anche i droni contro gli incendi. "Non è possibile che non si riescano ad avere strumenti per individuare immediatamente dove sono i focolai e magari anche individuare chi appicca il fuoco. L’utilizzo dei droni a controllo del territorio ci consentirebbe di avere subito indicazioni e magari scoraggerebbe anche i piromani", ha detto Coppola. E l'assessore Croce sottoscrive queste parole. "Potrebbero essere utili - spiega ancora - Anche perché vorrei dire che allo Zingaro, anche se fossimo stati nel pieno delle forze disponibili, non saremmo stati in grado di affrontare questi criminali".Croce parla poi di un "terribile attacco" al verde della "nostra terra". "Stanno attaccando in particolare tutte le aree protette - dice ancora l'assessore Croce - c'è un disegno criminale dietro. Di questo sono certo".