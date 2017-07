INCENDI: CROCETTA, CONTRO EMERGENZA SERVE ESERCITO

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Per fronteggiare l'emergenza incendi ci vuole l'esercito perché siamo di fronte a un problema di ordine pubblico. Non riusciremmo a spegnere 480 incendi in una giornata neppure con la flotta aerea dell'intera Europa". A dirlo all'Adnkronos è stato il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, che oggi pomeriggio è stato audito in commissione Ambiente al Senato per circa un'ora e mezza, lamentando l'abbandono della Sicilia da parte dello Stato e della Protezione civile nazionale che non avrebbero fatto a sufficienza per sostenere la campagna antincendio siciliana.