INCENDI: CROCETTA, DA REGIONE NESSUNA RESPONSABILITà (2)

3 luglio 2017- 17:50

(AdnKronos) - Accuse che il presidente della Regione respinge al mittente. "A febbraio avevo chiesto di rinnovare la convenzione con i vigili del fuoco, stipulata per due anni di seguito, senza ricevere per mesi alcuna risposta - racconta -. Una mancanza di cui ho informato il ministero dell'Interno. E i mezzi del Corpo forestale smantellato? A chi sono stati dati? Probabilmente Curcio non ha seguito la 'vicenda Sicilia', non sapeva delle convenzioni e quindi ha parlato senza conoscere nel dettaglio la situazione". Insomma, una bacchettata che il governatore non accetta. "Per mesi sono rimasto in silenzio senza sollevare polemiche - conclude Crocetta -, ma adesso subire delle critiche ingiustificate è troppo. Noi non abbiamo alcuna responsabilità, l'atteggiamento omissivo semmai è dello Stato".