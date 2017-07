INCENDI: CROCETTA, DIETRO ROGHI CRIMINALITà, PENE PIù SEVERE PER PIROMANI

25 luglio 2017- 19:50

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Serve una nuova consapevolezza: siamo di fronte a un fenomeno di massa, ad un attacco massiccio contro il nostro patrimonio dietro il quale c'è la mano della criminalità organizzata. E' chiaro che dietro quasi tutti i roghi che hanno devastato il territorio siciliano c'è la mano dell'uomo". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, che oggi è stato audito in commissione Ambiente al Senato. Per il governatore siciliano è necessaria "una maggiore severità delle pene. Siamo di fronte a un attentato che va punito come un atto terroristico perché produce danni incalcolabili. L'emergenza non è passata perché ci sono i piromani, non è certo un problema di mezzi. In un mese - ha concluso il governatore - abbiamo avuto lo stesso numero di roghi che si sono verificati in un anno".