INCENDI: CROCETTA, EMERGENZA CRIMINALE, ROMA DICHIARI STATO DI EMERGENZA

11 luglio 2017- 16:32

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "Occorre capire che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza criminale, non solo in Sicilia ma anche in altre regioni, che sta distruggendo il nostro patrimonio boschivo attentando alla bellezza dei nostri territori e al loro possibile sviluppo economico". A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che stamani si è recato a Messina per incontrare l'amministrazione comunale, i responsabili della Protezione civile, dei vigili del fuoco e i consiglieri comunali. Un vertice per assicurare "la solidarietà" del governo regionale nei confronti della città fortemente colpita dagli incendi dei giorni scorsi. Il governatore insieme al capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, si è recato sui luoghi interessati dai roghi, verificando di persona i gravi danni subiti dal territorio. Per Messina e per tutte le altre città colpite dagli incendi la Giunta regionale dichiarerà lo stato di calamità. "Richiederemo al governo nazionale lo stato di emergenza" spiega il governatore. Intanto, la Protezione civile dovrà quantificare i danni. "E' evidente, come attesta tra l'altro una dichiarazione di un componente della Protezione civile di Messina che ha visto un piromane in azione – spiega Crocetta –, che gli episodi incendiari siano in gran parte dolosi e che tutte le strutture di Protezione civile, da quella nazionale a quelle regionali e comunali, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno dato il massimo dell'impegno per spegnere gli incendi".