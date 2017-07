INCENDI: CROCETTA, EMERGENZA CRIMINALE, ROMA DICHIARI STATO DI EMERGENZA (2)

11 luglio 2017- 16:32

(AdnKronos) - Ecco perché, secondo Crocetta, è necessario introdurre "pene severissime" nei confronti dei piromani, che "non possono cavarsela con pochi mesi di reclusione - dice -. Le condanne non dovrebbero essere inferiori ai 10 anni, in modo tale da scoraggiare coloro che attentano all'integrità e alla sicurezza del territorio". Nella classificazione dei danni, secondo il presidente della Regione siciliana, bisognerà tenere conto dei "danni ai boschi e del possibile dissesto territoriale derivante dal disboscamento, di quelli alle attività produttive, alle abitazioni, alle colture e alle strutture pubbliche e private. Prevederemo l'obbligo di rimboschimento nelle zone colpite - conclude Crocetta - al fine di impedire attività speculative nei territori danneggiati".