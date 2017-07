INCENDI: CROCETTA, INCHIESTA PROCURA? SE CI SONO RESPONSABILITà VANNO ACCERTATE

12 luglio 2017- 12:52

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Se ci sono delle responsabilità vanno accertate, l'inchiesta della Procura è un atto importante, ma dovuto". Così, il Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta commenta con l'Adnkronos l'apertura di una indagine della Procura di Palermo sugli incendi che stanno devastando ettari di verde nel palermitano. I magistrati vogliono accertare "eventuali inadempienze della Regione siciliana nel sistema della prevenzione". "Ogni volta che scoppia un incendio - dice ancora Crocetta - c'è la polemica su cosa non è stato fatto. Purtroppo, quest'anno si è verificata la circostanza tremenda della coincidenza di diversi incendi devastanti in tutta Italia, che hanno limitato l'uso dei Canadair. Ieri ero a Messina e dallo Stretto vedevo il fuoco che devastava anche ettari di verde in Calabria".