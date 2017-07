INCENDI, DALLE 8 ALLE 20 ALMENO 140 INTERVENTI TRA ROMA E PROVINCIA

18 luglio 2017- 21:15

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Dalle otto di stamane alle venti di questa sera i pompieri di Roma e della provincia hanno effettuato almeno 140 interventi con un alta percentuale di vasti incendi di sterpi macchia e alberi. Dalla tarda mattinata i primi focolai sono avvenuti a Campagnano strada delle Pastina. Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco. Incendio a Mentana, in via Benedetto Croce dove hanno operato due squadre di vigili del fuoco, autobotti e Dos per il coordinamento dei mezzi aerei.Roma brucia, l'AdnKronos dentro la pineta devastata Roghi a Val Montone Colle Vallerano, a Zagarolo in via Prenestina Nuova, a San Cesareo in via Caldara Muratella dove hanno operato una squadra dei vigli del fuoco e un'autobotte. Incendio anche a Morlupo mossa dei Barberi dove è intervenuta una squadra di pompieri in via di Torricola angolo Ardeatina. E ancora a Ladispoli in via Aurelia Km 32 dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, a Moricone Colle Faggiano, a Anzio in via Amilcare Cipriani e a Ostia, in via delle acque rosse verso il Cineland. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e autobotte. Incendi anche a Ardea in via del Frumento, a Palombara strada Fonte Zeppo dove sono intervenute due squadre, in via Puzzarico 35 a Genazzano, in via trionfale, in via di grotta rossa 1035, a Marino in via dei Laghi 76 e ancora sulla Trionfale h civico 9924. Il presidio di due squadre dei vigili del fuoco, un autobotte, un Dos con coordinamento di mezzi aerei è presente da stamane (nella notte due squadre e un autobotte avevano continuato nello spegnimento) sulla pineta di Castelfusano dove permangono ancora isolati focolai e si provvede alla opera di bonifica. Fiamme a Bracciano in via Quinto Ascione dove sono intervenute squadre Dos e mezzi aerei. Ancora roghi di vaste proporzioni a Castelnuovo di Porto.