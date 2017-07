INCENDI: DE PETRIS, SBAGLIATO AVER SMEMBRATO CORPO FORESTALE

22 luglio 2017- 21:33

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Le fiamme che continuano a devastare l'Italia non sono frutto solo dell'eccezionale calore o del dolo. Sono la conseguenza inevitabile di una scelta sbagliata, che la ministra Madia e l'allora presidente del Consiglio Renzi ha portato avanti senza ascoltare il parere di nessuno, e poi gestita in modo da massimizzare il danno: quella di sciogliere e smembrare il Corpo Forestale, che possedeva i mezzi e l'esperienza per fronteggiare rapidamente gli incendi”. Lo afferma la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. “Il governo -aggiunge- ha adesso prima di tutto il dovere di riparare per quanto possibile, affidando ai dirigenti e agli operatori del Corpo Forestale passati in parte ai Carabinieri e in parte ai Vigili del Fuoco la gestione delle operazioni. Ma subito dopo decenza vorrebbe che la ministra Madia, autrice di questo capolavoro, e il ministro dell'Ambiente Galletti rassegnassero le dimissioni”.