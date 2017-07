INCENDI: FEDERLEGNO E AFI, GARA SOLIDARIETà PER PIANTUMARE BOSCHI VESUVUANI

17 luglio 2017- 18:02

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Ricostruire i boschi vesuviani andati in fiamme mediante l’acquisto di piante autoctone: è la gara di solidarietà lanciata da FederlegnoArredo e AFI-Associazione Forestale Italiana presso i propri associati."Le drammatiche immagini di questi giorni, che vedono ampie aree del nostro Paese andare in fumo, devono fare riflettere seriamente le istituzioni sulla necessità di attuare politiche forestali realmente efficaci che, come sosteniamo da anni, puntino tra l’altro a favorire la pulizia dei boschi e la realizzazione di nuove piste forestali che consentano un più rapido accesso ai mezzi di soccorso", spiega Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo. "Sono anni - aggiunge - che ripetiamo che un bosco curato è un bosco più sicuro che può inoltre diventare fonte di reddito in un Paese come l’Italia, storicamente povero di materia prime, che si troverebbe una miniera verde di circa 11 milioni di ettari la cui gestione porterebbe a circa 280.000 nuovi posti di lavoro"."Stiamo lavorando intensamente con i ministeri competenti per portare all’approvazione di una legislazione al passo con i tempi, che veda nelle foreste un patrimonio da tutelare e valorizzare economicamente al tempo stesso. A questo proposito - conclude Orsini - auspico una rapida ratifica della Direzione foreste all’interno del Mipaff che consentirà di semplificare il coordinamento nazionale delle attività forestali".