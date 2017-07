INCENDI: FIAMME A CALAMPISO, DIREZIONE VILLAGGIO 'OSPITI IN SALVO E ROGO CIRCOSCRITTO'

12 luglio 2017- 18:27

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Tutti gli ospiti del nostro villaggio stanno bene e sono stati evacuati a San Vito Lo Capo. L'incendio è ormai quasi del tutto domato e aspettiamo il nulla osta delle autorità per riportare tutti al villaggio, dove potranno continuare a godersi la propria vacanza. Un vivo ringraziamento a tutto il personale dello Stato e ai tanti volontari che si sono messi subito a disposizione". Le rassicurazioni arrivano dalla direzione del villaggio Calampiso di San Vito Lo Capo, nel Trapanese.Circa 800 i turisti evacuati dopo che un vasto incendio minacciava la struttura. Radunati in spiaggia tutti gli ospiti del resort sono stati trasferiti a bordo di barche e gommoni a San Vito Lo Capo, dove il sindaco ha riaperto le scuole per accogliere i turisti evacuati dalla struttura alberghiera. Non si registrano feriti.