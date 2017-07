INCENDI: FIAMME MINACCIANO CASE A LIPARI, SINDACO 'NULLA DI SIMILE IN 20 ANNI'

12 luglio 2017- 21:11

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Al momento la situazione è sotto controllo, si stanno bonificando gli ultimi focolai, ma il peggio è passato. Le operazioni di spegnimento si sono dimostrate particolarmente impegnative e difficoltose perché le fiamme hanno lambito una zona densamente abitata". A dirlo all'AdnKronos è il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, a proposito del vasto incendio divampato stamani nella frazione di Quattropani. Le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco hanno minacciato diverse case e per tutta la giornata vigili del fuoco, forestali, carabinieri, vigili urbani e personale della Protezione civile hanno lavorato per avere ragione delle fiamme. Dopo essere stato domato in mattinata il rogo, nel pomeriggio ha ripreso forza. Sul posto è arrivato anche un canadair. "Senza il mezzo areo - ammette il primo cittadino - non saremmo riusciti a domare l'incendio. A mia memoria non ricordo nulla di simile negli ultimi 20 anni". A destare preoccupazione, infatti, la presenza di abitazioni e magazzini rurali nella zona. Il rogo ha causato danni alla linea elettrica, lasciando alcune abitazioni senza luce e acqua. "Stiamo verificando la possibilità che alcune famiglie lascino le proprie case per evitare che trascorrano la notte senza luce e acqua - spiega il primo cittadino -. Abbiamo ricevuto la disponibilità di alcune strutture alberghiere, che ringrazio, ad accogliere le famiglie".