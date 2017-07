INCENDI: FIAMME NEL PALERMITANO, VIGILI DEL FUOCO E FORESTALI IN AZIONE (2)

10 luglio 2017- 10:47

(AdnKronos) - Per avere ragione dell'incendio divampato stanotte a Torretta, oltre alle squadre da terra dei vigili del fuoco e ai forestali stanno operando anche i mezzi aerei della Protezione civile. Circa 30 gli ettari di macchia mediterranea e vegetazione andate in fumo. L'incendio è scoppiato in località La Lava per cause ancora da accertare. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Al momento non si registrano feriti.