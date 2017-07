INCENDI: FIAMME SU MONTE PELLEGRINO A PALERMO, SINDACO 'MALEDETTI INCIVILI'

29 luglio 2017- 10:04

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - E' stato domato l'incendio divampato ieri sera su Monte Pellegrino. Ignoti hanno appiccato le fiamme dal lato di via Monte Ercta. L'immediato intervento dei vigili del fuoco e dei volontari ha impedito che il rogo si estendesse mandando in fumo vegetazione e macchia mediterranea. Già in passato il promontorio che sovrasta Palermo è stato devastato dalle fiamme. "Maledetti incivili! Vergognatevi!" dice il sindaco Leoluca Orlando, che esprime "apprezzamento alle donne e agli uomini dei vigili del fuoco e ai volontari intervenuti, il cui intervento ha permesso di domare le fiamme".