INCENDI: FP CGIL, MASSIMO IMPEGNO MA ERRORE CANCELLAZIONE FORESTALE (2)

11 luglio 2017- 14:43

(AdnKronos) - Così come va segnalato, aggiunge la Fp Cgil, 2che numerosi elicotteri dell’ex Cfs, con personale addestrato specificatamente per l’antincendio, sono a terra e non volano, e nessuno ha pensato ad una soluzione per risolvere questo imbarazzante problema".La Fp Cgil ribadisce così "la più netta contrarietà a riforme che non solo non aiutano il Paese, ma addirittura determinano confusione e inefficienza, particolarmente evidenti alla prima prova sul campo, cioè l’avvio della stagione dei grandi incendi. C’è bisogno di un urgente ripensamento sui provvedimenti che hanno cancellato il Corpo Forestale dello Stato. Torneremo con forza su questo tema, ora il massimo impegno per salvaguardare il territorio e le vite umane, ponendo fine a questa devastante emergenza", conclude la Fp Cgil.