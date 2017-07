INCENDI: MANCANO CONDIZIONI SICUREZZA, OSPITI NON POSSONO RIENTRARE A CALAMPISO

12 luglio 2017- 21:55

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Non potranno rientrare nel villaggio Calampiso i circa 700 ospiti fatti evacuare nel pomeriggio dopo che un vasto incendio ha lambito la struttura. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, infatti, ha accertato che non sussistevano le condizioni di sicurezza per il rientro. Molti hanno deciso così di interrompere la vacanza. Lo fa sapere la Prefettura di Trapani dove è stata attivata l'unità di crisi per il coordinamento delle operazioni di spegnimento del rogo divampato in località Sauci Piccolo e Sauci Grande a San Vito Lo Capo, che si sono rivelate "complesse e articolate". Circa 707 persone sono state evacuate via mare e con varie unità navali e imbarcazioni private condotte al molo di San Vito Lo Capo. "Tutti gli ospiti evacuati, risultati in buone condizioni di salute tranne qualche persona sottoposta alle cure mediche per sospetta intossicazione da fumo - spiegano dalla Prefettura -, sono stati temporaneamente accolti e rifocillati presso edifici scolastici dello stesso Comune". Sul posto sono intervenute diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco, della forestale, delle forze dell’ordine, della Capitaneria di porto. Risolutivo per lo spegnimento dell’incendio l’intervento di un canadair e di un elicottero. L"attività dell’unità di crisi, che si mantiene in costante contatto con le sale operative degli enti che vigilano l’area interessata, proseguirà "fino a cessate emergenze".