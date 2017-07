INCENDI: MEZZI AEREI IN AZIONE, DOMATO ROGO A PALERMO

14 luglio 2017- 18:02

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - E' stato spento l'incendio divampato oggi a Poggio Ridente, a Palermo. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e sterpaglie in una zona in cui insistono diverse villette, ma non è stato necessario evacuare i residenti. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato tre squadre dei vigili del fuoco e due della Forestale, oltre a un canadair. "Al momento è in corso la bonifica degli ultimi focolai e un elicottero sta facendo gli ultimi lanci d'acqua. La situazione è sotto controllo" spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo. Domato anche il rogo che stamani aveva interessato Torretta. Non si registrano feriti.