3 agosto 2019- 17:54 Incendi: Musumeci, 'in 3 giorni bruciati 356 ettari in Sicilia'

Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti incendi". Lo dichiara il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Il corpo forestale della Regione siciliana ha fatto fronte a quest'emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri - ha aggiunto - In 72 ore sono stati impiegati complessivamente 25 mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair, che hanno portato a termine 264 lanci sui roghi che hanno colpito la Regione. Adesso attendiamo l'arresto dei criminali che hanno causato questi roghi, visto che è ormai certo, che non si tratti solo di incendi accidentali".