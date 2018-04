23 aprile 2018- 17:31 Incendi: Musumeci, rapporto inedito con Protezione civile nazionale

Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Con la Protezione civile nazionale pensiamo di avviare un rapporto inedito, se volete più pressante. Io e Borrelli crediamo nella funzione della Protezione civile. Sotto questo aspetto sono convinto che potremo dare risultati concreti, e sarà il coronamento di una progettualità". Lo ha detto Nello Musumeci incontrando la stampa con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. "Abbiamo aggiunto una dose di ottimismo, di passione e di attenzione in più, siamo convinti che il rischio incendio è sempre dietro l'angolo ma occorre che la pubblica amministrazione sappia approntare tutto ciò che ha a disposizione in termini di risorse per contenere ogni danno", aggiunge.