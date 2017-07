INCENDI: PAGANO (LEGA), DA CROCETTA E PD PING PONG DI IRRESPONSABILITà

25 luglio 2017- 21:01

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Crocetta e il Pd, dopo aver affossato la Sicilia e l'Italia, ce la stanno mettendo tutta per ridicolizzare le istituzioni. Ormai siamo alle comiche. Oggi il governatore targato Pd ha fatto il suo show, nel corso di una audizione in commissione Ambiente al Senato sull'emergenza incendi, sfruttando una sede istituzionale per fare campagna elettorale. Invece di fare mea culpa sull'immane danno ambientale e al patrimonio della biodiversità, Crocetta è riuscito persino ad attaccare il governo nazionale guidato da quello stesso partito, il Pd, che gli ha consentito in questi anni di rimanere in piedi. E ora il Pd nazionale risponde accusando Crocetta, in un patetico ping pong di irresponsabilità". Lo afferma Alessandro Pagano, segretario regionale Sicilia occidentale della Lega- Noi con Salvini. "Chissà - conclude - cosa ne penserà l'assessore regionale Cracolici, nonché esponente del Pd in Sicilia. E chissà cosa ne penseranno Faraone e Raciti".