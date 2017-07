INCENDI: PALERMO, GDF CHIEDE DOCUMENTI A CORPO FORESTALE

25 luglio 2017- 15:50

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Palermo si è presentata al Corpo forestale della Regione siciliana per chiedere una serie di informazioni su alcuni decreti e alcuni documenti sulla prevenzione degli incendi. La 'visita' della Polizia tributaria delle Fiamme gialle presso il Corpo forestale, che è avvenuta nei giorni scorsi, come conferma all'Adnkronos Fabrizio Viola, dirigente generale del Corpo forestale, rientra nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Palermo per accertare eventuali responsabilità della Regione siciliana sulla mancata prevenzione degli incendi. L'indagine, che al momento non ha indagati né reati ipotizzati, ed è stata aperta dal Procuratore capo Francesco Lo Voi, è coordinata dal Procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal pm Pierangelo Padova. "Non hanno sequestrato nulla - spiega Fabrizio Viola - ma abbiamo concordato due incontri previsti per i prossimi giorni, incontri che si terranno con me e un altro dirigente. Si tratta della richiesta di documenti pubblici e di decreti sulla prevenzione degli incendi".