INCENDI: PROCURA PALERMO APRE INCHIESTA

12 luglio 2017- 10:04

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Gli incendi scoppiati in questi giorni nel palermitano, distruggendo svariati ettari di verde boschivo, finiscono in Procura. I magistrati della Procura di Palermo hanno aperto un'inchiesta per verificare, come si apprende, "eventuali inadempienze della Regione siciliana nel sistema della prevenzione". Sono numerosi i focolai che negli ultimi giorni hanno colpito tutta la provincia. Anche questa mattina il fuoco ha colpito nuovamente Giacalone. Sono tre le squadre dei vigili del fuoco al lavoro e un Canadair.