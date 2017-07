INCENDI: RIAPRE CALAMPISO, APPELLO SINDACO SAN VITO 'CITTADINI, DENUNCIATE PIROMANI'

14 luglio 2017- 17:52

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - "Faccio un appello ai cittadini: chiunque abbia visto qualcosa parli con gli investigatori e denunci i piromani". A lanciare l'appello è il sindaco di San Vito Lo Capo (Trapani), Matteo Rizzo, dopo che un vasto incendio mercoledì scorso ha costretto oltre 700 ospiti del villaggio Calampiso ad abbandonare in fretta e furia la struttura, evacuati via mare in ciabatte e costume. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e sterpaglie e, alimentate da forte vento di scirocco, hanno minacciato il resort alle porte della riserva dello Zingaro. "In città - spiega all'Adnkronos il primo cittadino - si è attivata una vera e propria gara di solidarietà. Abbiamo dato alloggio a circa 250 persone e prima assistenza a 780 villeggianti. Decine di ristoranti hanno messo a disposizione degli ospiti evacuati cibo e beni di prima necessità e siamo anche riusciti a realizzare un piccolo intrattenimento musicale". Circa 200 villeggianti hanno fatto rientro nella struttura, gli altri, soprattutto siciliani, hanno preferito interrompere la vacanza. Intanto oggi dopo un sopralluogo è stata dichiarata agibile la strada che collega San Vito al villaggio. "Rimane chiuso al momento il tratto che porta dal resort alla Riserva dello Zingaro - spiega il primo cittadino -. Nonostante la strada non sia di nostra competenza, il Comune si farà carico dei lavori per riaprila al più presto, mi auguro entro una decina di giorni. Per noi è un'area di grande importanza e c'è il massimo impegno perché torni elfruibile".