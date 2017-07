INCENDI: RIAPRE CALAMPISO, APPELLO SINDACO SAN VITO 'CITTADINI, DENUNCIATE PIROMANI' (2)

14 luglio 2017- 17:52

(AdnKronos) - Seduti allo stesso tavolo oggi, oltre al sindaco, anche i rappresentanti dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della Polizia municipale e dell'ex provincia di Trapani. "Avevamo invitato anche i rappresentanti dell'assessorato al Territorio - dice Rizzo -, ma non si è presentato nessuno". Nei giorni dell'emergenza il primo cittadino non ha ricevuto la solidarietà delle Istituzioni regionali. "Non ho sentito nessuno" dice. Adesso che la situazione è "assolutamente sotto controllo" e il villaggio dichiarato agibile per il sindaco è il momento della conta dei danni. "Il territorio è stato sfregiato e in fumo sono andati diversi ettari di macchia mediterranea - dice -. C'è un danno all'immagine della città ma anche al territorio".