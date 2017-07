INCENDI: ROGHI A MESSINA, ASSESSORE 'SOLO CINQUE PERSONE EVACUATE'

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Soltanto due nuclei familiari complessivamente cinque persone residenti in contrada Catanese, sono stati allontanati alcune ore in via precauzionale e, una volta cessato il pericolo, sono rientrati nelle loro abitazioni". A dirlo è l'assessore alla Protezione civile del Comune di Messina, Sebastiano Pino, che definisce "infondate e non rispondenti a quanto realmente accaduto" le notizie di migliaia di sfollati nella città dello Stretto dopo i roghi che negli ultimi giorni hanno mandato in fumo macchia mediterranea e aree boschive. "All’università dell’Annunziata nel primo pomeriggio di lunedì scorso - precisa l'assessore - sono state interrotte le lezioni per evitare conseguenze per l’eccesso di fumo, che si è propagato a seguito degli incendi, ma si è trattato di un’azione preventiva in quanto non si sono registrati pericoli per le persone, né danni alle strutture universitarie". L'assessore alla Protezione civile si dice "rammaricato" perché a fronte di "una situazione abbastanza critica che ha messo a dura prova la città di Messina e i suoi abitanti ho letto notizie infondate".