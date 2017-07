INCENDI: ROGO A POGGIO RIDENTE A PALERMO, FIAMME MINACCIANO VILLETTE

14 luglio 2017- 13:42

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Un vasto incendio è divampato nella frazione di Poggio Ridente, a Palermo. Le fiamme stanno divorando macchia mediterranea e sterpaglie in una zona in cui insistono diverse villette. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco e i forestali, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un mezzo aereo. Le fiamme, infatti, lambiscono alcune villette e alcuni residenti si sono allontanati in via precauzionale. "In questo momento il rogo si sta espandendo verso Monreale" spiegano dalla Protezione civile. Non si registrano al momento feriti.